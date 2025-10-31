PLN Icon Plus Turut Jaga Kelancaran Paskah Nasional 2026

jpnn.com, MANADO - PLN Icon Plus hadir pada perayaan Paskah Nasional 2026 yang digelar di kawasan Pohon Kasih, Megamas, Manado.

Perayaan bertema “Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita” yang diikuti oleh puluhan ribu jemaat ini menjadi momen atas nilai kepedulian, pelayanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Perayaan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, tokoh gereja, forkopimda serta pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia.

Turut hadir Komisaris PLN Icon Plus, Jimmy R.A Torar dan Nicholay Aprilindo bersama Direktur Pelayanan Teknologi Informasi PLN Fintje Lumembang bersama Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus Joice Lanny Wantania.

PLN Icon Plus turut mendukung kelancaran kegiatan melalui kesiapan layanan dan jaringan di lokasi acara, sehingga rangkaian ibadah dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

“Perayaan Paskah ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus menjalankan peran dengan konsisten di tengah masyarakat. PLN Icon Plus berupaya menjaga layanan tetap andal agar dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PLN Icon Plus Chipta Perdana.

Direktur Niaga dan Pemasaran PLN Icon Plus Joice Lanny Wantania menambahkan nilai Paskah juga menjadi dasar dalam menjaga konsistensi layanan.

“Nilai kepedulian dan pengorbanan menjadi dasar bagi kami untuk terus memberikan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat serta menjaga kualitas layanan secara konsisten,” ujar Joice.