JPNN.com - Nasional - Sosial

PLN Indonesia Power Bangkitkan Peradaban dari Danau yang Terlupakan

Minggu, 14 September 2025 – 03:03 WIB
PLN Indonesia Power Bangkitkan Peradaban dari Danau yang Terlupakan - JPNN.COM
Pembangunan Trash Barrier di aliran Sungai Kalipang yang bermuara ke Danau Ranuklindungan oleh PLN Indonesia Power UBP Grati. Foto dok PLN IP

jpnn.com, PASURUAN - PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Grati meluncurkan program inovasi sosial bertajuk Ranu Lestari 2025, sebuah inisiatif strategis yang menyatukan konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pemulihan ekosistem Danau Ranu Grati.

Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta menuturkan program ini menjadi simbol transformasi energi yang tidak hanya mengalir melalui kabel, tetapi juga melalui nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di tengah masyarakat.

Danau Ranu Grati, yang membentang seluas 1.085 hektare, selama ini menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga di Kecamatan Grati dan Lekok.

Namun, selama bertahun-tahun, danau ini menghadapi tekanan berat akibat pencemaran limbah, sedimentasi, dan penurunan kualitas air. Bahkan, satu jenis ikan endemik, ikan lempuk, terancam punah.

Lebih dari 1.260 keramba jaring apung dan puluhan kelompok nelayan kini berada di ambang krisis.

Melalui program Ranu Lestari, PLN IP menghadirkan solusi berbasis ekonomi sirkular dan konservasi komunitas.

Inovasi seperti barrier sampah dari 1,7 ton besi bekas dan styrofoam, pembangunan rumah eco enzym, serta keramba konservasi ikan lempuk menjadi tonggak perubahan.

Gerakan penuangan lebih dari 10 ton eco enzym ke danau dilakukan secara rutin untuk memperbaiki kualitas air, sementara lebih dari 7 ton sampah buah dan non-organik berhasil dikelola melalui rumah kompos dan bank sampah.

