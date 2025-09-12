PLN Indonesia Power Bangun Ekosistem Laut Berkelanjutan di Jeranjang

jpnn.com, LOMBOK BARAT - PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jeranjang menghadirkan inovasi sosial yang menjangkau jauh melampaui batas pembangkitan listrik di tengah arus global menuju ekonomi hijau dan transisi energi berkeadilan.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menuturkan program bertajuk AKAR (Adopsi Karang) dan pengembangan Sustainability Learning Center Taman Laut Pandanan menjadi wujud nyata kontribusi korporasi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional, khususnya di sektor kelautan dan pesisir.

Berada di garis depan konservasi laut Indonesia, program ini menjawab tantangan nyata yang selama ini membayangi kawasan pesisir Lombok Barat: pencemaran laut akibat limbah rumah tangga dan industri, ancaman terhadap terumbu karang, keterbatasan ekonomi masyarakat pesisir, serta minimnya akses edukasi lingkungan bagi generasi muda.

Dengan kapasitas pembangkitan 3 x 25 MW yang menyuplai 19% kebutuhan listrik Pulau Lombok, UBP Jeranjang tak hanya menjadi pusat energi, tetapi juga pusat transformasi sosial-lingkungan.

Program ini dirancang sebagai ekosistem kolaboratif yang menggabungkan pendekatan konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi.

Melalui transplantasi terumbu karang berbasis limbah FABA (Fly Ash Bottom Ash), pengelolaan sampah pesisir melalui sistem “SAMUDRA”, serta digitalisasi platform adopsi karang, masyarakat kini dapat berkontribusi langsung dalam pemulihan ekosistem laut bahkan dari rumah.

Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan korporat, PLN Indonesia Power menempatkan program ini dalam kerangka besar transformasi energi yang inklusif dan berdampak luas.

“Kami percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya soal efisiensi energi, tetapi tentang bagaimana energi itu mengalir ke kehidupan masyarakat. Inovasi sosial di Jeranjang adalah wujud nyata dari komitmen PLN Indonesia Power untuk menjadi katalis perubahan, dari pesisir hingga pusat kebijakan,” ujar Bernadus Sudarmanta.