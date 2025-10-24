Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PLN Indonesia Power Hadirkan Program Light Up The Dream di Cilegon

Jumat, 24 Oktober 2025 – 05:35 WIB
PLN Indonesia Power Hadirkan Program Light Up The Dream di Cilegon - JPNN.COM
PT PLN Indonesia Power. Foto dok PLN IP

jpnn.com, CILEGON - PLN Indonesia Power (PLN IP) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi berkeadilan melalui pelaksanaan program sosial Light Up The Dream (LUTD) di wilayah Ring 1 PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Banten.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menuturkan program ini menjadi bukti nyata bahwa akses terhadap listrik yang aman dan layak merupakan hak setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di sekitar pembangkit listrik.

LUTD bukan sekadar program sambungan listrik, melainkan gerakan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

Pada kegiatan kali ini, PLN IP memberikan sambungan listrik gratis kepada enam rumah tangga, terdiri dari empat rumah di Kelurahan Suralaya dan dua rumah di Lebak Gede, yang mewakili enam kepala keluarga dengan total 30 jiwa.

Sebelumnya, mereka hanya mengandalkan sambungan listrik dari tetangga karena keterbatasan biaya, meskipun jaringan listrik telah tersedia di sekitar rumah mereka.

Bernadus menyebut listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi peradaban dan kesejahteraan.

Baca Juga:

“Terang yang kami hadirkan ini bukan sekadar cahaya, melainkan martabat yang kembali pulang ke rumah-rumah Indonesia,” ujarnya.

Wali Kota Cilegon, Robinsar, turut memberikan apresiasi atas inisiatif ini.

PLN IP memberikan sambungan listrik gratis kepada enam rumah tangga, terdiri dari empat rumah di Kelurahan Suralaya dan dua rumah di Lebak Gede.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN Indonesia Power  PLN IP  PLN  Sambungan Listrik Gratis  listrik gratis 
BERITA PLN INDONESIA POWER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp