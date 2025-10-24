PLN Indonesia Power Hadirkan Program Light Up The Dream di Cilegon

jpnn.com, CILEGON - PLN Indonesia Power (PLN IP) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan energi berkeadilan melalui pelaksanaan program sosial Light Up The Dream (LUTD) di wilayah Ring 1 PLTU Suralaya, Kota Cilegon, Banten.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menuturkan program ini menjadi bukti nyata bahwa akses terhadap listrik yang aman dan layak merupakan hak setiap warga negara, termasuk mereka yang tinggal di sekitar pembangkit listrik.

LUTD bukan sekadar program sambungan listrik, melainkan gerakan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Pada kegiatan kali ini, PLN IP memberikan sambungan listrik gratis kepada enam rumah tangga, terdiri dari empat rumah di Kelurahan Suralaya dan dua rumah di Lebak Gede, yang mewakili enam kepala keluarga dengan total 30 jiwa.

Sebelumnya, mereka hanya mengandalkan sambungan listrik dari tetangga karena keterbatasan biaya, meskipun jaringan listrik telah tersedia di sekitar rumah mereka.

Bernadus menyebut listrik bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan dasar yang menjadi fondasi peradaban dan kesejahteraan.

“Terang yang kami hadirkan ini bukan sekadar cahaya, melainkan martabat yang kembali pulang ke rumah-rumah Indonesia,” ujarnya.

Wali Kota Cilegon, Robinsar, turut memberikan apresiasi atas inisiatif ini.