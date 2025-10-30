Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PLN Indonesia Power Lari 30 Ribu Km untuk Energi Berkelanjutan

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:41 WIB
PLN Indonesia Power Lari 30 Ribu Km untuk Energi Berkelanjutan - JPNN.COM
PLN Indonesia Power (PLN IP) sukses menggelar InPower Fun Run. Foto dok PLN IP

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) sukses menggelar InPower Fun Run, ajang lari serentak yang diikuti oleh lebih dari 5.000 pegawai dan Tenaga Alih Daya (TAD) di 37 unit kerja dari Sabang hingga Merauke.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta mengatakan agenda ini menjadi salah satu rangkaian utama perayaan 30 Tahun PLN Indonesia Power berkarya untuk negeri.

Dengan dukungan aplikasi digital, seluruh peserta berlari dan berjalan hingga mencapai akumulasi jarak 30.000 kilometer.

Baca Juga:

Angka ini bukan sekadar capaian olahraga, melainkan simbol perjalanan 3 dekade PLN IP dalam menggerakkan transisi energi berkelanjutan.

Bernadus menuturkan InPower Fun Run bukan sekadar kegiatan olahraga, tetapi juga wujud nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

“Setiap langkah lari yang ditempuh peserta ini adalah simbol komitmen kami untuk terus berlari menuju masa depan energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan memberdayakan Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga:

Selain memperkuat kebersamaan, Fun Run ini juga memiliki pesan hijau.

Berdasarkan perhitungan, aktivitas lari massal ini berkontribusi terhadap lingkungan. Seluruh jarak lari menjadi bagian dari kampanye hijau PLN Indonesia Power.

InPower Fun Run satu dari sekian agenda yang digelar PLN IP untuk merayakan 3 dekade kontribusi bagi negeri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN Indonesia Power  PLN IP  PLN  Lari 
BERITA PLN INDONESIA POWER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp