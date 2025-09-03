Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PLN Indonesia Power Luncurkan Program Inovasi GAJAH MUNGKUR

Rabu, 03 September 2025 – 12:00 WIB
PT PLN Indonesia Power. Foto dok PLN IP

jpnn.com, WONOGIRI - PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan Mrica Sub Unit PLTA Wonogiri meluncurkan program inovasi sosial bertajuk GAJAH MUNGKUR, sebuah gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, konservasi ekosistem dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Waduk Gajah Mungkur.

Sedimentasi yang mencapai 3,2 juta meter kubik per tahun, limpasan sampah rumah tangga hingga 70 ton, serta prevalensi stunting yang menyentuh 11 persen balita di wilayah sekitar, menjadi latar belakang lahirnya program GAJAH MUNGKUR.

Program ini dirancang sebagai strategi sosial-lingkungan berbasis ekonomi sirkular, dengan pendekatan empat pilar: pengelolaan sampah melalui budidaya maggot dan digitalisasi bank sampah, penguatan gizi anak lewat Program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan TPA (Taman Pendidikan Anak) Tamasya.

Kemudian integrasi kelompok pemancing dengan UMKM pengolah ikan lokal, serta konservasi waduk melalui penanaman pohon dan restocking benih ikan.

“Kami tidak hanya membangkitkan listrik, kami membangkitkan kehidupan. GAJAH MUNGKUR adalah wujud nyata dari strategi keberlanjutan PLN Indonesia Power yang mengedepankan inovasi sosial sebagai bagian dari transformasi energi,” ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta.

Dampak program ini kian nyata dirasakan masyarakat. Kelompok Wanita Tani (KWT) Lestari di Desa Pokoh Kidul berhasil memproduksi ribuan gram telur maggot sekaligus memanen sayuran organik bernilai ekonomi.

Bank Sampah Manjung Berkah, yang kini menaungi 10 bank sampah desa, aktif mengelola limbah anorganik dan menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi ratusan warga.

Sementara itu, UMKM pengolah ikan lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi serta memperluas pasar berkat fasilitasi, pendampingan, dan penguatan usaha dari PLTA Wonogiri.

PLN Indonesia Power menegaskan bahwa keberlanjutan adalah bagian dari DNA perusahaan.

