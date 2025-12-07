PLN Indonesia Power Pastikan Keandalan Pasokan Listrik Sumatera Utara dan Salurkan Bantuan

jpnn.com, TAPANULI TENGAH - Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta terjun ke lokasi bencana di Sumatera Utara untuk memastikan PLTU Labuhan Angin dan PLTU Pangkalan Susu tetap aman, serta memberikan dukungan bagi warga dan pegawai terdampak.

Bernadus mengunjungi Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Labuhan Angin, salah satu pembangkit strategis yang terdampak banjir.

Dia juga menyapa dan memberikan semangat kepada insan PLN IP serta meninjau langsung kondisi fasilitas, memastikan seluruh peralatan tetap berfungsi dan operasional berjalan aman demi menjaga suplai listrik ke masyarakat.

Baca Juga: PLN Indonesia Power Hidupkan Biomassa Sorgum di Pelabuhan Ratu

Oleh karena itu, PLN Indonesia Power bergerak sigap memastikan sistem kelistrikan tetap stabil sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Selain Labuhan Angin, Dirut PLN IP juga melanjutkan peninjauan ke UBP Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat untuk memastikan seluruh aset pembangkitan di kawasan utara Sumatera berada dalam kondisi aman dan siap mendukung keandalan pasokan listrik.

Dalam tinjauannya, Bernadus mengapresiasi ketangguhan para pegawai yang tetap bertugas di lapangan meski situasi penuh keterbatasan.

Baca Juga: Asuransi Jasindo Salurkan Bantuan ke Wilayah Terdampak Banjir di Sumatra

“Di saat masyarakat membutuhkan terang, teman-teman di sini memilih tetap berdiri di garis depan. Dalam kondisi banjir sekalipun, mereka memastikan listrik tidak padam. Itu bukan hanya tugas, itu keberanian dan ketulusan untuk melayani,” tutur Bernadus.

Pada kesempatan ini, PLN IP menyalurkan lebih dari 1.000 paket bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Sumatera Utara.