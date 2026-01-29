Close Banner Apps JPNN.com
PLN Indonesia Power Perkuat Keandalan Listrik di Sumut & Tebar Kepedulian di Bulan Ramadan

Minggu, 01 Maret 2026 – 03:20 WIB
PLN Indonesia Power Perkuat Keandalan Listrik di Sumut & Tebar Kepedulian di Bulan Ramadan
PT PLN Indonesia Power. Foto dok PLN IP

jpnn.com, SUMATERA UTARA - PLN Indonesia Power (PLN IP) menghadirkan rangkaian kegiatan Ramadan 1447 H yang memadukan penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional dengan aksi kepedulian sosial bagi masyarakat.

Melalui Inspeksi Siaga Kelistrikan & Safari Ramadan 1447 H serta kegiatan berbagi kepada anak yatim dan dhuafa, PLN IP menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan listrik tetap andal sekaligus menebar manfaat di bulan Ramadan.

Guna memastikan kesiapan sistem kelistrikan menghadapi periode Ramadan hingga Idulfitri, manajemen PLN Indonesia Power melaksanakan Inspeksi Siaga Kelistrikan & Safari Ramadan.

Salah satunya di Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Pangkalan Susu, Sumatera Utara, dengan mengusung tema 'Menyerap Aspirasi, Menguatkan Kolaborasi, Mengakselerasi Transformasi'.

Dalam kegiatan tersebut, manajemen melakukan inspeksi langsung ke area pembangkit untuk memastikan kesiapan peralatan, ketersediaan suku cadang, optimalisasi sistem monitoring, serta kesiapsiagaan personel selama masa siaga.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta menyampaikan apresiasi atas peningkatan kinerja UBP Pangkalan Susu sepanjang 2025 yang menunjukkan tren positif dari sisi keandalan maupun performa operasional.

Dia juga memberikan dukungan langsung kepada para operator yang bertugas menjaga keandalan unit pembangkit.

“Kinerja positif ini mencerminkan soliditas dan kolaborasi tim yang kuat. Kami memastikan seluruh peralatan dan personel dalam kondisi siap untuk menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya pada momen Ramadan hingga Idulfitri,” ujar Bernadus.

Guna memastikan kesiapan sistem kelistrikan menghadapi periode Ramadan hingga Idulfitri, manajemen PLN Indonesia Power melaksanakan Inspeksi Siaga Kelistrikan.

