PLN Indonesia Power Raih 16 Penghargaan ENSIA 2025

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) berhasil meraih 16 penghargaan bergengsi dalam ajang Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) 2025, sebuah pencapaian yang mencerminkan komitmen kuat perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

ENSIA 2025 yang digelar oleh SUCOFINDO dan IDSurvey, mengusung tema "Innovation for Socio Economic and Ecological Harmony".

Ajang ini menjadi barometer nasional bagi perusahaan-perusahaan yang mampu mengintegrasikan inovasi lingkungan dan sosial ke dalam strategi bisnis mereka.

Dari 178 peserta yang berasal dari sektor energi, manufaktur, dan pertambangan, PLN IP tampil menonjol dengan kontribusi nyata melalui berbagai program unggulan yang telah melalui proses audit independen yang ketat.

Penghargaan yang diraih PLN IP mencakup berbagai kategori, mulai dari platinum hingga bronze, dan diberikan kepada unit-unit pembangkit yang menunjukkan performa luar biasa dalam pengelolaan limbah, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat.

Prestasi ini melengkapi pencapaian PLN IP sebelumnya dalam PROPER 2024, di mana 19 unit pembangkitnya meraih peringkat emas atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP, Purnomo menuturkan pencapaian ini merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh insan PLN IP yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

“ENSIA 2025 bukan hanya pengakuan atas upaya kami, tetapi juga bukti bahwa strategi ESG telah terintegrasi dalam operasional harian. Inovasi seperti pengurangan emisi karbon melalui teknologi efisiensi, pemberdayaan UMKM lokal, dan penerapan ekonomi sirkular di unit pembangkit PLN IP terbukti mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Purnomo.