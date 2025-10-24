PLN Indonesia Power Raih Penghargaan Subroto 2025

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih lima penghargaan dalam ajang Penghargaan Subroto 2025, yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta.

Penghargaan Subroto merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari Kementerian ESDM kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

Tahun ini, penghargaan Subroto menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80, sekaligus momentum penting dalam mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam agenda transformasi energi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi hijau.

Dalam ajang Penghargaan Subroto 2025, PLN Indonesia Power berhasil mengukir prestasi gemilang melalui lima unit pembangkit yang dinobatkan sebagai penerima penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penghargaan ini diberikan atas kontribusi luar biasa dalam dua bidang strategis: Keselamatan Ketenagalistrikan dan Aneka Baru serta Energi Terbarukan (EBT).

Sekaligus mencetak rekor peraih penghargaan terbanyak di lingkungan sub-holding generation company PLN grup.

Di bidang Keselamatan Ketenagalistrikan, tiga unit PLN IP menunjukkan keunggulan dalam penerapan standar keselamatan operasional yang tinggi, yaitu: PLTGU Tanjung Priok, PLTP Kamojang Darajat, PLTA Saguling.

Sementara itu, di bidang Aneka Baru dan Energi Terbarukan, dua unit PLN IP meraih penghargaan atas inovasi dan konsistensi dalam pengembangan energi bersih: UBP Saguling dan UBP Priok.