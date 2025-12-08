Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

PLN Indonesia Power Salurkan Bantuan Untuk 5 Posko Bencana di Aceh Tamiang

Senin, 22 Desember 2025 – 03:06 WIB
PT PLN Indonesia Power. Foto dok PLN IP

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PLN Indonesia Power (PLN IP) menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada lima posko utama yang menjadi pusat pendampingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Aceh Tamiang.

Penyaluran bantuan ini diberi langsung oleh Direktur Operasi Pembangkit Batu Bara PLN IP M. Hanafi Nur Rifai, yang turun langsung memastikan kebutuhan di lapangan terpenuhi.

Langkah ini menjadi bentuk nyata kepedulian PLN Indonesia Power dalam memberikan dukungan langsung dan membantu meringankan beban warga yang terdampak.

Melalui kolaborasi bersama LAZ PLN IP, bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti paket sembako serta obat-obatan.

Lebih dari 250 paket bantuan kebutuhan dasar turut disalurkan ke lima titik utama, yaitu Posko Masjid Al Ikhlas Aceh Tamiang, Posko Kemensos, Posko Gardu Induk Tualang cut, Posko YBM ULP dan Posko Polri.

Kehadiran PLN IP tidak hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga menunjukkan empati dan solidaritas di tengah kondisi yang menantang.

Hanafi menyampaikan bantuan yang diberikan merupakan wujud kepedulian PLN IP dalam mendampingi masyarakat.

Dia menegaskan perusahaan akan terus hadir di tengah warga, memberikan dukungan nyata dan berkelanjutan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan aman.

PLN Indonesia Power (PLN IP) kembali bergerak cepat berada di garis terdepan untuk membantu warga yang terdampak bencana.

