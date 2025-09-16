Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

PLN Indonesia Power Salurkan Berbagai Bantuan Kepada Masyarakat Bali yang Terdampak Banjir

Selasa, 16 September 2025 – 21:50 WIB
PLN Indonesia Power Salurkan Berbagai Bantuan Kepada Masyarakat Bali yang Terdampak Banjir - JPNN.COM
Warga berjalan di dekat bangunan rumah terdampak banjir di kawasan Jalan Bukit Barisan, Denpasar, Bali, Rabu (10/9/2025). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

jpnn.com, DENPASAR - PLN Indonesia Power (PLN IP) hadir langsung membantu masyarakat terdampak banjir di wilayah Bali.

Sejak hari pertama banjir melanda, tim tanggap darurat PLN IP langsung diterjunkan ke lapangan.

Di wilayah Tanah Kilap, PLN IP menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada warga yang kesulitan akses makanan.

Tak hanya itu, PLN IP juga berkolaborasi dengan Pertamina FT Pesanggaran dan Ngurah Rai, serta NGO DSM, untuk menyalurkan obat-obatan dan makanan ke titik-titik terdampak seperti Jalan Pulau Misol dan Jalan Nusa Kambangan.

Tim PLN IP juga turut membantu proses evakuasi warga, memastikan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama di tengah kondisi darurat.

Di sisi pembangkitan, PLN IP memastikan bahwa PLTDG Pesanggaran, PLTG Gilimanuk, dan PLTGU Pemaron tetap beroperasi optimal.

Ketiga pembangkit ini menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Bali, menyuplai daya ke objek vital seperti bandara, rumah sakit, dan kantor pemerintahan yang tetap beroperasi di tengah bencana.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta menyampaikan kehadiran PLN IP bukan hanya soal menjaga sistem kelistrikan, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial perusahaan.

Hingga saat ini, tim PLN Indonesia Power masih terus bergerak di lapangan untuk membantu masyarakat terdampak banjir.

TAGS   PLN Indonesia Power  PT PLN Indonesia Power  banjir di Bali  PLN IP 
