PLN Indonesia Power Siapkan 268 Proyek Pembangkit Berkapasitas 30,2 GW

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menyiapkan pengembangan 268 proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas tambahan mencapai 30.276,2 MW, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Pengembangan proyek pembangkit tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Direktur Utama Bernadus Sudarmanta mengatakan rencana pengembangan pembangkit ini merupakan bagian dari transformasi strategis untuk menghadirkan sistem pembangkitan yang semakin ramah lingkungan.

“PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menjadi salah satu penggerak utama transisi energi nasional. Melalui pengembangan pembangkit baru yang semakin didominasi energi baru terbarukan serta upaya dekarbonisasi pembangkit eksisting, kami optimistis dapat mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” ujar Bernadus.

Dari total rencana pengembangan tersebut, sekitar 28 GW berasal dari alokasi RUPTL 2025, sementara 2,2 GW merupakan proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Secara keseluruhan, program ini mencakup 268 proyek pembangkit, terdiri dari 255 proyek dalam alokasi RUPTL 2025 serta 13 proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Dalam peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, PLN Indonesia Power menargetkan transformasi kapasitas pembangkit secara bertahap dari sekitar 23 GW pada 2025 menjadi sekitar 107 GW pada 2060.

Transformasi ini dilakukan melalui dua inisiatif utama, yaitu pengembangan pembangkit baru dengan emisi rendah hingga nol karbon, serta optimalisasi pembangkit eksisting agar lebih efisien dan rendah emisi.