PLN Indonesia Power UBH Raih Penghargaan Gold Medal Bintang 4 WISCA Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan (UBH) kembali mencatatkan pencapaian membanggakan dengan meraih Gold Medal Bintang 4 pada ajang World Safety Organization (WSO) Indonesia Safety Culture Award (WISCA) 2025.

Acara ini diselenggarakan oleh WSO Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, serta dihadiri sejumlah perusahaan nasional terkemuka seperti Pertamina Drilling Contractor, PT KAI (Persero), dan PT Putra Perkasa Abadi.

Penghargaan ini diterima langsung General Manager PLN Indonesia Power UBH Rahmat Syahputa Lubis, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen tinggi UBH dalam membangun dan menerapkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara menyeluruh dan berkelanjutan di seluruh lini operasional.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata dedikasi seluruh insan PLN UBH dalam menjadikan keselamatan sebagai nilai utama di setiap aktivitas pemeliharaan. Budaya K3 bukan sekadar standar kerja, tetapi telah menjadi bagian dari identitas kami sebagai mitra andal dalam mendukung keberlangsungan operasional pembangkitan energi nasional,” ujar Rahmat Syahputa.

PLN Indonesia Power UBH secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif strategis seperti penguatan sistem Contractor Safety Management System (CSMS), pelatihan keselamatan berbasis teknologi, peningkatan komunikasi risiko K3, hingga penerapan prinsip 5 ON: On Safety, On Quality, On Time, On Scope, dan On Cost, dengan On Safety sebagai prioritas utama.

Pendekatan ini menegaskan komitmen UBH untuk mencapai keunggulan operasional yang selaras dengan standar keselamatan tertinggi.

Capaian ini memperkuat posisi PLN Indonesia Power UBH sebagai unit pemeliharaan yang tidak hanya berfokus pada keunggulan teknis, tetapi juga menjadi panutan dalam penerapan budaya keselamatan kerja berkelas dunia di sektor energi. (rhs/jpnn)