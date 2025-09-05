Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

PLN Mengoperasikan SPKLU Tiang Listrik, Tahap Awal Ada 122 Unit

Jumat, 05 September 2025 – 11:04 WIB
Pengoperasian SPKLU tiang listrik pertama milik PLN di Sumatera. Foto: pln

jpnn.com, JAKARTA - PT. Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN Enjiniring) anak perusahaan PT. PLN (Persero), telah membangun fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) tipe pole mounted charger pertama di Indonesia.

Fasilitas terbaru itu sudah dijalankan sejak 17 Agustus 2025 yang lalu di PLN ULP Belanti, Padang, Sumatra Barat.

Peresmian tersebut juga sekaligus menandai pengoperasian 19 unit lainnya di dua provinsi, yaitu 18 unit di Sumatra Barat dan satu unit di Jawa Barat.

Pelaksanaan tahap awal dalam penyediaan fasilitas SPKLU, PLN menghadirkan 122 unit SPKLU tipe pole mounted charger, yang terdiri dari 30 unit di Sumatra Barat dan 92 unit di Jawa Barat.

Selanjutnya, inisiatif itu dapat diperluas dalam skala yang lebih besar guna membangun jaringan infrastruktur pengisian daya yang merata.

SPKLU tipe pole mounted charger merupakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang perangkat pengisian daya (charging unit) dan kelengkapannya dipasang langsung pada tiang listrik yang sudah ada.

Jadi, SPKLU tipe pole mounted charger tidak membutuhkan lahan tambahan dan menjadi solusi efisien.

Seluruh unit SPKLU tipe pole mounted charger hadir dengan desain yang praktis, modern, dan dirancang dengan standar keamanan dan berkualitas, sekaligus dilengkapi teknologi AC Charging 7kW.

