PLN Mobile Raih Service Excellent di Indonesia Rising Stars Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PLN Mobile mendapatkan penghargaan bergengsi dalam kategori Service Excellent 2025 dalam ajang Indonesia Rising Stars Awards 2026 yang digelar Sarga Co di Jakarta pada 15 Januari 2026.

Adapun PLN Mobile mendapatkan apresiasi ini karena dianggap telah berhasil menciptakan dampak signifikan dan inovasi nyata dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.

Penghargaan diberikan kepada PLN Mobile karena telah menunjukan pencapaian, inovasi serta pengaruh yang menonjol dalam waktu singkat dan membuktikan bahwa keunggulan tidak dibatasi oleh waktu.

Dalam sambutannya, Co-Founder & CEO Sarga.co, Aseanto Oudang, menegaskan bahwa Indonesia Rising Stars Award tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap olahraga berkuda semata, tetapi juga panggung penghargaan bagi organisasi dan individu yang berkontribusi membangun masa depan Indonesia di berbagai sektor.

“Kami menyelenggarakan Indonesia Rising Stars Award sebagai bentuk pengakuan bagi organisasi dan individu yang ikut serta membangun masa depan Indonesia. Bukan hanya masa depan olahraga berkuda sebagai sportainment, tetapi juga masa depan berbagai bidang dan industri,” ungkap Aseanto.

Selama kurang dari lima tahun berada di tengah-tengah masyarakat, PLN Mobile terus melakukan lompatan besar dengan merancang ulang pengalaman pelanggan.

PLN Mobile tidak lagi sekedar aplikasi utilitas, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah layanan aplikasi lifestyle yang menghubungkan energi dan gaya hidup digital masyarakat modern.

Melalui orkestrasi teknologi AI dan big data, PLN Mobile menghadirkan transparansi penuh, mulai dari pelacakan pengaduan secara real-time hingga kemudahan ekosistem kendaraan listrik dalam satu genggaman. Inovasi ini membuahkan hasil luar biasa.