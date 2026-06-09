Plot Twist! Motor Hilang, Ternyata Dicuri Teman Sendiri

jpnn.com, GRESIK - Kasus hilangnya sepeda motor milik seorang pekerja car wash di Gresik berakhir dengan kejutan tak terduga.

Orang yang semula mengaku tidak mengetahui keberadaan motor tersebut, justru terungkap sebagai pelaku pencurian.

MAS (25), warga Kecamatan Gresik, ditangkap polisi kurang dari 24 jam setelah sepeda motor Honda Vario 160 milik Mohammad Sofyan (20) dilaporkan hilang dari mess karyawan Sinar Motor Car Wash di Kecamatan Manyar.

Kapolsek Manyar Iptu Muhammad Gifari Syarifuddin menjelaskan kejadian itu bermula saat korban memarkir motornya di dalam mess pada Jumat malam (5/6).

Kunci kontak masih tertinggal di dashboard, sementara STNK disimpan di dalam jok kendaraan.

"Pada Minggu dini hari (7/6) sekitar pukul 01.00 WIB, korban sempat terbangun karena mendengar seseorang masuk ke dalam mess. Sosok itu ternyata MAS, yang sudah dikenal korban. Karena tidak menaruh curiga, korban memilih kembali tidur," kata Gifari, Selasa (9/6).

Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 03.00 WIB, korban mendapati motornya raib dari tempat parkir.

Awalnya, dia mengira kendaraan tersebut dipinjam oleh MAS. Dugaan itu semakin menguat karena MAS adalah orang terakhir yang dilihat berada di lokasi.