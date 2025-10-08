Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Plt Dirjen Imigrasi Sebut Pencabutan Paspor Bisa Batalkan Izin Tinggal Riza Chalid & Jurist Tan

Rabu, 08 Oktober 2025 – 18:13 WIB
Plt Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes Yuldi Yusman menyampaikan keterangan kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, Jumat (13/12/2024). ANTARA/HO-Ditjen Imigrasi

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Yuldi Yusman buka suara terkait pencabutan paspor terhadap Mohammad Riza Chalid dan Jurist Tan.

Menurutnya, pencabutan paspor kedua tersangka korupsi tersebut bisa berujung dengan dibatalkannya izin tinggal di negara tempatnya berada saat ini.

"Karena kan secara otomatis harusnya dengan dibatalkan paspor yang bersangkutan, ijin tinggal di Malaysianya pun tentunya pasti sudah bisa dibatalkan," kata Yuldi di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Rabu.

Yuldi mengatakan pencabutan paspor terhadap Riza Chalid dan Jurist Tan juga telah dilaporkan ke otoritas imigrasi negara yang mereka tinggali saat ini. Pencabutan paspor tersebut juga akan membatasi ruang geraknya sehingga tidak bisa bepergian ke negara lain.

Mengenai apakah keduanya akan dipulangkan ke Indonesia dari negara tempat mereka berdiam saat ini, Yuldi mengatakan hal tersebut adalah tergantung aturan masing-masing negara.

"Kalau overstay-kan setiap negara punya aturan. Pasti kalau sudah melewati batas ijin tinggalnya, pasti akan dikembalikan ke negara yang bersangkutan berasal," ujarnya.

Lebih lanjut Yuldi mengatakan paspor Riza Chalid sudah dicabut pada 11 Juli 2025 berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung, sedangkan paspor Jurist Tan dicabut pada 22 Juli 2025 juga berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung.

Diketahui, Mohammad Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Plt Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Yuldi Yusman buka suara terkait pencabutan paspor terhadap Mohammad Riza Chalid dan Jurist

