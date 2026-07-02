Plt Gubernur Riau Minta Proses Hukum terhadap Bupati Kuansing Dihormati

jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Menurut SF hingga proses hukum berjalan, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan.

“Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Beliau sedang dimintai keterangan, jadi kita tunggu saja penjelasan resmi dari KPK,” ujar Hariyanto kepada wartawan di Pekanbaru Kamis (2/7).

Saat ditanya mengenai kemungkinan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuansing, Hariyanto menyatakan belum ada pembahasan terkait hal tersebut.

“Belum. Kami belum membicarakan soal Plt,” katanya singkat.

Meski demikian, ia memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Kuansing harus tetap berjalan normal.

Hariyanto mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Bupati Kuansing, Zulkarnain, agar tetap menjalankan tugas pemerintahan, terlebih daerah tersebut sedang menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Riau.

“Tadi saya sudah menghubungi Wakil Bupati Kuansing. Saya minta roda pemerintahan tetap dijaga. Saat ini Kuansing sedang menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Riau, jangan sampai pelaksanaannya terganggu. Semua harus tetap berjalan dengan baik,” tuturnya.