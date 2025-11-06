Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Plt Gubernur Riau Prihatin Abdul Wahid Ditangkap KPK

Kamis, 06 November 2025 – 11:32 WIB
Plt Gubernur Riau Prihatin Abdul Wahid Ditangkap KPK - JPNN.COM
Plt Gubernur Riau SF Haryanto saat konferensi pers di Kantor Gubernur Riau. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Haryanto mengajak seluruh masyarakat Riau untuk tetap tenang dan tidak terpecah akibat kasus yang sedang berjalan.

"Saya mewakili Pemerintah Provinsi Riau sangat prihatin. Mari masyarakat Riau doakan Pak Abdul Wahid, semoga dilancarkan dan diberikan keringanan dalam menghadapi permasalahan ini. Juga kepada Pak Kadis PUPR,” ujar SF Haryanto Kamis (6/11).

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau menghormati langkah hukum yang dilakukan KPK.

“Apa pun keputusan KPK, kami dukung dan hormat. Kami berharap masyarakat Riau tidak terpecah belah karena masalah ini. Semoga Riau tetap aman,” lanjutnya.

Kementerian Dalam Negeri secara resmi menginstruksikan Wakil Gubernur Riau untuk mengambil alih seluruh tugas dan kewenangan Gubernur Abdul Wahid setelah ditangkap dan ditahan KPK.

Baca Juga:

Instruksi tersebut tertuang dalam surat berkode 100.2.1.3/8861/SJ, berklasifikasi amat segera, tertanggal 5 November 2025 dan ditandatangani Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomi Tohir, mewakili Mendagri.

Kemendagri menegaskan pengambilalihan kewenangan diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik di Provinsi Riau.

Penahanan Gubernur Riau Abdul Wahid oleh KPK mengundang keprihatinan, termasuk dari Plt Gubernur Riau SF Haryanto.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Abdul Wahid  KPK  Gubernur Riau Abdul Wahid  OTT gubernur Riau 
BERITA ABDUL WAHID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp