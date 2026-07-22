Plt Sekjen MPR Siti Fauziah Tekankan 2 Hal Penting Ini untuk Mencegah Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menekankan pentingnya nilai kesederhanaan dan kejujuran sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi sekaligus memperkuat integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.

Hal tersebut disampaikan Siti Fauziah saat membuka Sosialisasi Pencegahan Korupsi bertema 'Dari Kesadaran Hukum Menuju Budaya Antikorupsi' yang diselenggarakan Inspektorat Sekretariat Jenderal MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas dan membangun budaya antikorupsi di lingkungan kerja Setjen MPR.

Baca Juga: Waka MPR Dorong Perbaikan SPMB Berbasis Data Akurat untuk Atasi SDN Sepi Peminat

Di hadapan jajaran pimpinan dan pegawai, Siti Fauziah menegaskan pencegahan korupsi harus dimulai dari tindakan-tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Siti Fauziah, tindakan yang dianggap sepele, apabila dibiarkan dan tidak diwaspadai, dapat berkembang menjadi perilaku yang lebih buruk.

“Indeks Persepsi Korupsi (IPK) negara kita mendapat skor 34 yang menempatkan Indonesia berada di peringkat 109 dari 180 negara, sementara negara-negara tetangga berada jauh di atas kita. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bersama," kata Siti Fauziah.

Dia mengatakan banyak pihak yang menilai korupsi seolah telah menjadi budaya di Indonesia.

"Inilah yang harus kita kikis bersama. Mari kita mulai dari langkah kecil di sini yang kelak membawa dampak besar bagi negara,” tuturnya.