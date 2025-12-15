Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

PLTS Pertamina Terangi Posko Pengungsi Aceh Tamiang: Bak Cahaya Harapan, Mengharukan!

Senin, 15 Desember 2025 – 12:56 WIB
PLTS Pertamina Terangi Posko Pengungsi Aceh Tamiang: Bak Cahaya Harapan, Mengharukan!
Teknisi Perwira Pertamina Peduli memang lampu di sekitar tenda pengungsian yang akan dialiri listrik dari PLTS. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Pertamina (Persero) menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sejumlah titik posko pengungsi di wilayah Aceh Tamiang.

Tujuh paket PLTS masing-masing unit berkapasitas 590 Wp (Watt peak), inverter 1.000 Wp (Watt peak), baterai 2.000 Wh (Watt hour) serta tujuh paket Solar LED 40 watt yang didatangkan langsung dari Jakarta.

Pemasangan instalasi PLTS melibatkan teknisi Perwira Pertamina Peduli yang merakit beberapa komponen PLTS, hingga listrik bisa menerangi tenda pengungsian.



Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan bantuan PLTS tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

PLTS mulai menerangi posko pengungsian Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang sejak Sabtu (13/12).

“Program ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang. Pertamina menyalurkan bantuan PLTS ini guna mendukung pemulihan kondisi darurat pascabencana,” kata Baron dalam keterangannya, Senin (15/12).

Baron menyampaikan hadirnya PLTS di pengungsian sangat membantu pengungsi dan relawan terutama untuk penerangan aktivitas di malam hari, sekaligus sebagai sarana untuk menambah daya baterai telepon seluler sebagai sarana komunikasi utama.

Pertamina menghadirkan PLTS di sejumlah titik posko pengungsi di wilayah Aceh Tamiang yang menjadi cahaya harapan di tenda pengungsian

