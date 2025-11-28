Pluang Luncurkan Aura AI, Fitur AI Trading Saham & Crypto Pertama di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Platform investasi multi-aset Pluang resmi meluncurkan Aura AI, fitur berbasis AI pertama di Indonesia untuk analisis pasar saham dan crypto.

Teknologi ini memudahkan investor dan trader untuk menganalisis aset menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat.



Fitur ini hadir langsung di aplikasi Pluang dan beroperasi 24 jam penuh, menawarkan analisis teknikal, fundamental, hingga sentimen pasar untuk lebih dari 1.000 aset, mulai dari saham AS, ETF, hingga crypto populer.

Pluang menjelaskan hanya dengan satu ketukan, pengguna dapat mengakses insight berbasis machine learning yang diperbarui secara real time tanpa perlu berpindah aplikasi.

“Melalui teknologi AI yang cerdas, Aura AI menyajikan data keuangan, tren pasar, serta analisis fundamental dan teknikal secara real time, ringkas, tetapi tetap akurat. Dengan begitu, investor bisa mengambil keputusan trading saham dan crypto dengan lebih cepat dan berbasis data,” ujar Director of Marketing and Commercial Pluang Andreas Agung Hendrawan.

Cara Kerja Aura AI

Aura AI bekerja dengan menggunakan algoritma machine learning yang menganalisis ribuan data harga, volume, serta sentimen pasar dari sumber lokal dan global.

Teknologi ini mampu mengenali pola tren naik dan turun secara otomatis, memberikan pandangan apakah suatu aset sedang dalam fase bullish atau bearish.

Berbeda dari alat AI umum seperti ChatGPT atau Gemini, pengguna tidak perlu lagi mengetik prompt untuk mencari analisis.