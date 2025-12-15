PM Albanaese: Ini Serangan pada Warga Yahudi Australia!

jpnn.com, SYDNEY - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Minggu mengutuk keras penembakan massal yang mematikan di Sydney, dan mengatakan dengan tegas bahwa "tidak ada tempat untuk kekerasan dan kebencian" di negara itu.

“Tidak ada tempat untuk kebencian, kekerasan, dan terorisme ini di negara kita. Izinkan saya memperjelas, kita akan memberantasnya,” kata Albanese dalam konferensi pers.

“Ini adalah serangan yang ditargetkan pada warga Yahudi Australia,” katanya, menyebut insiden itu sebagai “terorisme.”

“Australia tidak akan pernah tunduk pada perpecahan, kekerasan, atau kebencian,” tambahnya.

Ia berbicara kepada media setelah mengadakan pertemuan Komite Keamanan Nasional di Canberra.

Kecaman juga datang dari berbagai pejabat tinggi sejumlah negara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan di media sosial X bahwa ia "terkejut," dan mengutuk "serangan mematikan yang keji hari ini."

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyatakan kesedihannya, mengatakan bahwa ia "terkejut dengan pemandangan yang menyedihkan di Bondi," melalui unggahan di X