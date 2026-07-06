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PM Australia Minta Maaf karena Mengatakan Akan 'Berhubungan intim' dengan Kylie Minogue

Senin, 06 Juli 2026 – 22:48 WIB
PM Australia Minta Maaf karena Mengatakan Akan 'Berhubungan intim' dengan Kylie Minogue - JPNN.COM

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese "tanpa ragu" meminta maaf karena mengatakan dia akan berhubungan intim dengan selebriti Kylie Minogue dalam sebuah podcast.

Dalam episode terbaru podcast Bush Deep, PM Albanese diminta oleh pembawa acara Nikki Osborne untuk memainkan game "shag, marry, date" atau di mana ia harus memilih dengan siapa "berhubungan intim, menikah, atau berkencan."

"Kylie Minogue, Nicole Kidman, atau Rhonda Burchmore?" tanya Nikki kepada PM Albanese.

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Awalnya, PM Albanese tidak menjawab dan mengatakan dia "baru saja menikah" dan "baru enam bulan" lamanya.

Tetapi ketika didesak tentang apa yang akan terjadi jika pernikahannya gagal, PM Albanese berkata, "Oh, jelas Kylie."

"Anda akan menikahi Kylie, berhubungan intim dengannya, dan berkencan dengannya?" tanya Nikki.

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"Semua itu," jawab PM Albanese.

Selama acara podcast tersebut PM Albanese juga berkomentar soal kehidupan seksnya dengan istrinya, Jodie Haydon, dan mengatakan kemenangan tim South Sydney Rugby League adalah afrodisiak, atau pembangkit gairah, yang baik.

PM Australia, Anthony Albanese, meminta maaf atas pernyataannya akan berhubungan intim dengan Kylie Minogue dalam podcast Bush Deep

Sumber ABC Indonesia

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TAGS   PM Australia  Anthony Albanese  Kylie Minogue  ABC online 
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