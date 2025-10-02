Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional

PM Malaysia Kutuk Keras Penangkapan Sukarelawan Flotilla Oleh Israel

Kamis, 02 Oktober 2025 – 09:10 WIB
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Foto: Reuters

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam pencegatan dan penangkapan sukarelawan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla oleh militer Israel.

PM Anwar mengungkapkan kemarahannya atas pencegatan dan penangkapan sukarelawan tersebut. 

Anwar mengatakan bahwa dengan menghalangi misi kemanusiaan, Israel telah menunjukkan penghinaan total, tidak hanya terhadap hak-hak rakyat Palestina, tetapi juga terhadap "hati nurani dunia."

"Saya mengutuk keras pencegatan armada Global Sumud oleh Israel. Kapal-kapal ini membawa warga sipil tak bersenjata dan pasokan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa untuk Gaza, namun mereka justru menghadapi intimidasi dan paksaan," kata Anwar dalam keterangannya di Kuala Lumpur, Kamis (2/10).

Menurut Anwar, armada kemanusiaan itu mewujudkan solidaritas, kasih sayang, dan harapan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, wilayah kantong Palestina yang diblokade oleh Israel.

Dia menyatakan bahwa Malaysia akan menggunakan segala cara yang sah sesuai hukum untuk melindungi warga negaranya dan memastikan Israel bertanggung jawab.

"Keselamatan dan martabat rakyat kami adalah yang terpenting, dan kami tidak akan membiarkan mereka dikompromikan," kata Anwar.

Dia juga menyatakan selama rakyat Palestina diingkari hak-hak dan aspirasi fundamentalnya, Malaysia akan teguh berdiri bersama mereka.

Sumber ANTARA

