PM Pakistan Menyebut Nama Sapardi Djoko Damono

jpnn.com - JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif sempat menyebut nama sastrawan ternama Indonesia Sapardi Djoko Damono.

Shehbaz Sharif menyebut nama Sapardi Djoko Damono saat menyatakan rencana mengirim bantuan tenaga kedokteran Pakistan untuk Indonesia sebagai tindakan yang tulus.

Dalam sesi pernyataan bersama (joint statement) bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman resmi perdana menteri (PM House) di Islamabad, Selasa, PM Sharif menjelaskan bahwa kedua pemimpin sepakat untuk mengirim tenaga kedokteran untuk membantu Indonesia menambah jumlah fakultas kedokteran.

"Hari ini kita juga sepakat bahwa kita akan dengan senang hati mengirimkan para dokter, dokter gigi, profesor kedokteran, dan pakar terkait lainnya dari Pakistan ke Indonesia untuk mewujudkan impian Anda, yaitu membangun sejumlah fakultas kedokteran, dan universitas di sana," kata PM Sharif yang disaksikan melalui siaran langsung via Youtube di Jakarta, Rabu (10/12) dini hari.

PM Sharif menjelaskan bahwa pemerintah Pakistan siap mengirimkan bantuan tenaga kedokteran dan pakar kesehatan tanpa penundaan, dengan sepenuh hati, selama hal itu memungkinkan.

Sharif pun menyebut nama Sapardi Djoko Darmono sebagai sastrawan sekaligus penyair ternama Indonesia yang menuliskan tentang kehangatan hidup dalam ketulusan.

Kehangatan itu tercermin dari hubungan kedua negara dan pertemuan bersama Presiden Prabowo.

"Jadi, kehangatan ini lahir dari ketulusan, bukan dari protokol rutin. Dan kita (PM Pakistan, red) sungguh-sungguh merasakan kehangatan itu hari ini, meskipun cuaca semakin dingin di Islamabad dalam beberapa hari mendatang," kata Sharif.