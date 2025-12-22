PMB PTKIN 2026: 36 Kampus Unggul Inklusif Siap Terima Mahasiswa Baru

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) resmi meluncurkan tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PMB PTKIN) Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/12).

Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan, PTKIN di Indonesia harus berlomba menjadi institusi yang inlusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, tak lain sebagai wujud nyata implementasi nilai-nilai agama dalam bentuk akses pendidikan.

"Tahun 2026, kami mempertegas bahwa tidak boleh ada calon mahasiswa yang terhambat mimpinya karena keterbatasan fisik, semangat inklusivitas ini adalah manifestasi dari nilai-nilai Islam yang memanusiakan manusia," ujar Prof. Nasaruddin Umar.

Pada kesempata sama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Amien Suyitno menuturkan, PMB PTKIN tahun ini merupakan buah dari transformasi sistem SPAN dan UM-PTKIN yang dirancang sedemikian rupa guna mengakomodasi kebutuhan calon mahasiswa kebutuhan khusus sejak tahap awal pendaftaran.

"Kami melakukan trasformasi melalui pengenalan sistem pemetaan disabilitas dan sistem rekomendasi peminatan, tujuannya agar pihak kampus dapat menyiapkan sekema pendampingan yang tepat sejak dini, sehingga mahasiswa difabel dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan optimal," tutur Prof. Suyitno.

Di lokasi yang sama, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Prof. Dr. Phil. Sahiron menuturkan, dengan berbagai inovasi yang dilakukan Panitia Nasional PMB PTKIN, pihaknya berharap dapat menjaring calon mahasiswa PTKIN yang berkualitas, sehingga proses transfer ilmu dapat berjalan dengan cukup baik.

Sebagai informasi, Berdasarkan data resmi Panitia Nasional PMB PTKIN dan rilis dari berbagai Universitas Islam Negeri (UIN) untuk tahun akademik 2024/2025, tren prodi favorit menunjukkan dominasi di bidang Pendidikan, Ekonomi Syariah, dan Psikologi.

Secara konsisten, Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati urutan pertama sebagai prodi dengan pendaftar terbanyak di hampir seluruh jalur (SPAN-PTKIN maupun UM-PTKIN).