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JPNN.com - Pendidikan

PMB Universitas BSI Gelombang 5 Dibuka hingga 14 Agustus 2026, Ada 4 Prodi Baru

Jumat, 31 Juli 2026 – 14:51 WIB
PMB Universitas BSI Gelombang 5 Dibuka hingga 14 Agustus 2026, Ada 4 Prodi Baru - JPNN.COM
Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang 5 dengan periode pendaftaran mulai 3 Juli hingga 14 Agustus 2026. Foto: Dokumentasi BSI

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) kembali membuka peluang bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi lewat program kelas karyawan.

Saat ini, Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Universitas BSI telah memasuki gelombang 5 dengan periode pendaftaran mulai 3 Juli hingga 14 Agustus 2026.

Program kelas karyawan hadir sebagai solusi bagi Anda yang ingin naik jenjang pendidikan tanpa harus berhenti bekerja.

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Jadwal kuliah dirancang lebih fleksibel sehingga mahasiswa tetap bisa menjalankan aktivitas profesional sembari menyelesaikan pendidikan tinggi sesuai bidang yang diminati.

Reputasi kampus ini pun terukur.

Mengacu pada pemeringkatan uniRank, Universitas BSI menempati peringkat 52 dari ratusan perguruan tinggi di Indonesia, sekaligus berada di posisi 2.649 dunia.

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Melalui beragam pilihan program studi yang tersedia, Universitas BSI membuka kesempatan bagi pekerja, profesional, maupun pelaku usaha untuk memperoleh pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Jadikan momen ini sebagai langkah mempersiapkan karier yang lebih baik lewat pendidikan tinggi.

Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) membuka PMB Gelombang 5 dengan periode pendaftaran mulai 3 Juli hingga 14 Agustus 2026, ada 4 prodi baru

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TAGS   Universitas BSI  Bina Sarana Informatika  BSI  pendaftaran mahasiswa baru  PMB  prodi baru  Program Studi  kelas karyawan 

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