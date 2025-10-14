Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

PMII Jatim Kecam Trans7, Siap Menjadi Garda Terdepan Membela Pesantren

Selasa, 14 Oktober 2025 – 19:55 WIB
PMII Jatim Kecam Trans7, Siap Menjadi Garda Terdepan Membela Pesantren - JPNN.COM
Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur Akiedo Zawa. Foto: Dok. PMII Jatim

jpnn.com, SURABAYA - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur mengecam keras stasiun televisi Trans7 atas penayangan narasi yang dinilai merendahkan dan melecehkan para kiai serta Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri.

Ketua Umum PKC PMII Jawa Timur Akiedo Zawa menegaskan tayangan tersebut bukan hanya menyinggung satu lembaga pesantren, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap seluruh pesantren dan komunitas santri di Indonesia.

“Pondok pesantren adalah benteng peradaban Islam Indonesia. Pelecehan terhadap Lirboyo bukan hanya menyakiti satu pesantren, tetapi menyinggung seluruh santri dan kiai yang menjadi penjaga moral bangsa,” tegas Akiedo dalam pernyataannya, Selasa (14/10).

Baca Juga:

Akiedo menilai media seharusnya berperan sebagai sarana pendidikan publik dan pencerahan masyarakat, bukan justru menjadi sumber provokasi atau menistakan lembaga keagamaan yang selama ini terbukti berperan menjaga nilai-nilai kebangsaan.

“Trans7 seharusnya peka terhadap nilai-nilai etika dan keberagaman. Menyentuh marwah pesantren berarti menyentuh jantung moral bangsa ini,” tambahnya.

PKC PMII Jawa Timur mendesak pihak Trans7 untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo serta masyarakat pesantren di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

“Kami menuntut permintaan maaf dari pihak Trans7 secara langsung kepada pengasuh Lirboyo dan permohonan maaf secara terbuka ke masyarakat,” tegas Akiedo yang juga alumnus Pesantren Lirboyo.

PMII Jawa Timur juga menyerukan kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika penyiaran ini secara serius.

Tayangan Xpose Trans7 yang merendahkan dan melecehkan para kiai serta Pondok Pesantren Lirboyo memantik kemarahan PMII Jatim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PMII Jatim  PMII  Trans7  Xpose Trans7  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp