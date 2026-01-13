PMSol Gandeng Xingtong Group, Buka Peluang Pelaut Indonesia ke Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) menjalin dua kerja sama strategis dengan perusahaan pelayaran asal Tiongkok, Xingtong Shipping Co., Ltd. dan anak usahanya, Quanzhou Xingtong Fuxing Crew Management Co., Ltd.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan di Xiamen, Tiongkok, pada 27 Juli 2026.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan bisnis maritim serta penyediaan dan pengelolaan awak kapal Indonesia untuk armada tanker Xingtong.

Direktur PT Pertamina Marine Solutions Joko Pramono mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kerja sama pertama PMSol dengan perusahaan pelayaran asal Tiongkok.

"Kerja sama dengan Xingtong Group merupakan milestone penting bagi PMSol karena menjadi kolaborasi pertama kami dengan perusahaan pelayaran asal Tiongkok. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan mitra internasional terhadap kapabilitas PMSol dalam menghadirkan layanan maritim berstandar global," kata Joko dalam keterangan yang diterima, Selasa (4/8).

Menurut dia, kerja sama itu tidak hanya membuka peluang bagi pelaut Indonesia untuk berkarier di armada internasional, tetapi juga memperluas sinergi di berbagai layanan maritim, mulai dari penyediaan awak kapal, manajemen kapal, manajemen keselamatan, inspeksi kapal, operasi kapal, hingga pengembangan solusi digital dan rantai pasok.

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Joko juga mengapresiasi dukungan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dan PT Pertamina International Shipping (PIS) yang turut mendorong terwujudnya kerja sama tersebut.

Melalui kerja sama dengan Quanzhou Xingtong Fuxing Crew Management Co., Ltd., PMSol akan menjadi mitra penyedia awak kapal berkebangsaan Indonesia bagi armada tanker milik Xingtong.