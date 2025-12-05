PN Denpasar Pastikan Mediasi Bali Towerindo-Pemkab Badung Digelar 9 Desember

jpnn.com, DENPASAR - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menyatakan sidang gugatan PT Bali Towerindo Sentra (BTS) Tbk terhadap Pemerintah Kabupaten Badung terkait dugaan wanprestasi atas perjanjian kerja sama pembangunan tower atau menara telekomunikasi di wilayah Badung masih tahap mediasi.

“Masih tahap mediasi,” kata Humas PN Denpasar Wayan Suarta kepada wartawan, Jumat (5/12).

Suarta menyebut agenda mediasi selanjutnya dijadwalkan digelar pada Selasa 9 Desember 2025. Namun, Suarta belum merincikan pembahasan kedua belah pihak dalam mediasi kedua ini.

Agenda mediasi pertama digelar pada 20 Oktober lalu. “Mediasi berikutnya tanggal 9 Desember,” ujarnya.

Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung Rp3,37 triliun karena dianggap wanprestasi atas perjanjian kerja sama pembangunan tower.

Perkara yang teregister dengan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps tersebut sudah mulai sidang dengan agenda mediasi pada 20 Oktober 2025 lalu.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sudah buka suara soal gugatan yang dilayangkan PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) terkait Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 perihal penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

“Di dalam perjalanan ya mungkin ya, ini baru mungkin ya, pihak BTS (Bali Towerindo Sentra) merasa bahwa kami Pemerintah Kabupaten Badung dianggap tidak melaksanakan kesepakatan itu, melakukan wanprestasi. Akibat wanprestasi itulah, kelihatannya bisa juga karena BTS (Bali Towerindo Sentra) mengajukan keberatan,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/11).