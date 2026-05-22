PNBP Minerba Tembus Rp 56 Triliun, Smelter MIND ID Disebut Jadi Penopang Utama

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:57 WIB
Ilustrasi salah satu smelter mineral. Foto: dokumentasi MIND ID

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba periode Januari hingga April 2026 mencapai Rp 48,95 triliun.

Hingga 15 Mei 2026, angka tersebut telah meningkat menjadi sekitar Rp 56 triliun atau tercatat tumbuh 6,21 persen secara tahunan.

Di balik capaian tersebut, sejumlah smelter dalam ekosistem MIND ID menjadi penopang utama penguatan industri pengolahan mineral nasional.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan tiga proyek yang telah selesai dan mulai beroperasi, yakni smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di JIIPE Gresik.

"Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di JIIPE Gresik, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri," ujar Tri dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (22/5).

Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 14 smelter terintegrasi yang menjadi bagian dari program hilirisasi mineral nasional, terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.

Dari jumlah tersebut, lima smelter telah selesai dibangun dan sembilan lainnya masih dalam proses penyelesaian, dengan total realisasi investasi mencapai 7,8 miliar dolar AS.

Kapasitas industri pengolahan yang terbentuk cukup signifikan. Smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas input 24,9 juta ton per tahun dengan output 924.780 ton per tahun.

realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba periode Januari hingga Mei mencapai Rp 56 triliun.

PNBP  MIND ID  DPR RI  Smelter 
