PNM Bangun Akses Air Bersih Untuk Warga Pesisir Toisapu

jpnn.com, AMBON - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat prasejahtera.

Tidak hanya melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga lewat peningkatan taraf hidup masyarakat dari aspek sosial dan lingkungan.

Bersama BRI Insurance, PNM mewujudkan program sanitasi layak di Desa Hutumuri, RT 02 Dusun Toisapu, Ambon, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) poin 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi layak untuk semua.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary mengatakan lokasi RT 02 Dusun Toisapu dipilih karean terbatasnya fasilitas air bersih di wilayah tersebut.

Selama ini, masyarakat dan nasabah PNM Mekaar di daerah itu harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengambil air langsung dari mata air.

Melalui program kolaborasi ini, masyarakat kini difasilitasi tandon air untuk menampung air bersih dari mata air, serta jaringan pipa yang menyalurkan air ke setiap rumah warga.

Inisiatif sederhana ini membawa dampak besar. Akses air bersih kini lebih mudah dijangkau, sehingga masyarakat dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari, mulai dari menjaga kebersihan rumah tangga, mencuci, hingga memasak untuk mendukung kebutuhan berjualan.

Menurut Dodot inisiatif seperti ini merupakan bentuk nyata dari misi sosial PNM yang tidak hanya berorientasi pada bisnis semata.