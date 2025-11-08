Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

PNM Bangun Kemandirian Disabilitas Bersama Menko PM Lewat Rumah Inklusif Kebumen

Sabtu, 08 November 2025 – 12:26 WIB
PNM Bangun Kemandirian Disabilitas Bersama Menko PM Lewat Rumah Inklusif Kebumen - JPNN.COM
Para orang tua dari anak disabilitas yang tergabung dalam Rumah Inklusif Kebumen mendapat dukungan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mengembangkan skill membatik. Foto dok PNM

jpnn.com, KEBUMEN - Para orang tua dari anak disabilitas yang tergabung dalam Rumah Inklusif Kebumen mendapat dukungan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mengembangkan skill membatik, yang bisa menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

PNM tak hanya hadir dengan bantuan seperangkat alat membatik, tetapi juga melalui program pendampingan dan pemberdayaan yang menanamkan kepercayaan diri dan keterampilan kewirausahaan.

Inisiatif ini sejalan dengan program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi inklusif.

Baca Juga:

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengajak seluruh masyarakat untuk memnerima difabel dengan sangat terbuka.

Dia juga berkomitmen untuk memperbanyak rumah pemberdayaan disabilitas agar pemahaman mengenai kesetaraan dapat tersebar semakin luas.

"Rumah inklusif dapat menjadi contoh merangkak dari bawah, tumbuh keyakinan, kemandirian, ketekunan pengorbanan untuk mewujudkan harapan keluarga difabel," jelas Muhaimin.

Baca Juga:

Rumah Inklusif Kebumen menjadi ruang belajar sekaligus tempat berdaya bagi para keluarga dengan anak disabilitas.

Kegiatan membatik bukan sekadar keterampilan, tetapi juga terapi emosional dan sarana untuk menunjukkan bahwa keberdayaan bisa tumbuh dari kepedulian.

PNM tak hanya hadir dengan bantuan seperangkat alat membatik, tetapi juga melalui program pendampingan dan pemberdayaan yang menanamkan kepercayaan diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  PT Permodalan Nasional Madani  penyandang disabilitas  Menko PM 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp