PNM Bawa Produk Mekaar Tembus Panggung Halal Dunia

jpnn.com, KUALA LUMPUR - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha ultra mikro naik kelas dengan berpartisipasi di ajang Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2025.

Ajang itu digelar di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur, pada 17–20 September 2025.

Dalam ajang tersebut, PNM menghadirkan salah satu nasabah PNM Mekaar, Lina Marlina, yang membawa produk kearifan lokal berupa manisan terong ungu.

Produk ini menjadi sorotan karena biasanya hanya ditemukan di pasar lokal, kini tampil sebagai camilan tradisional khas Indonesia dengan potensi menembus pasar internasional.

“Senang sekali ini pertama kalinya saya ke luar negeri diajak PNM dan bisa memperkenalkan produk buatan saya. Kesempatan ini juga membuat saya belajar dari pengusaha UMKM negara lain yang bagus-bagus,” ujar Lina Marlina.

PNM menegaskan partisipasi pada MIHAS 2025, tidak hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga menjadi jalan memperluas pemasaran global bagi nasabah ultra mikro.

Kehadiran PNM sekaligus membuktikan bagaimana produk binaan UMK dapat bersaing di pasar halal dunia.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menyampaikan dukungan terhadap produk halal merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam pemberdayaan ultra mikro.