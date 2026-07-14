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PNM Berangkatkan Ratusan Karyawan ke Tanah Suci

Selasa, 14 Juli 2026 – 21:32 WIB
PNM Berangkatkan Ratusan Karyawan ke Tanah Suci - JPNN.COM
Ilustrasi jemaah umrah. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero memberangkatkan karyawan terbaiknya bersama pendamping untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Program Employee Reward Umrah ini merupakan wujud komitmen PNM dalam memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan PNM untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui semangat Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan, PNM meyakini apresiasi kepada karyawan merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang unggul danberkelanjutan.

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Salah satu penerima Employee Reward Umrah, Utik Amaliyah, dari PNM Cabang Makassar, mengaku tidak pernah menyangka dapat mewujudkan impiannya menunaikan ibadah umrah setelah mengabdi selama 17 tahun di PNM.

"Setelah saya bekerja selama 17 tahun di PNM, akhirnya saya mendapatkan rezeki untuk berangkat umrah pada tahun ini. Terima kasih banyak kepada PNM, karena berkat bekerja di sini saya juga bisa membeli rumah untuk keluargasaya. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus bekerja dengan sepenuh hatidan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Atik.

Program Employee Reward Umrah menjadi bagian dari komitmen PNM dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang kuat.

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Hingga Juni 2026, PNM telah melayani lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia melalui pembiayaan dan pemberdayaan.

Di balik capaian tersebut, terdapat dedikasi ribuan insan PNM yang setiap hari mendampingi nasabah, sehingga perusahaan terus berupaya menghadirkan apresiasi yang bermakna sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Program Employee Reward Umrah menjadi bagian dari komitmen PNM dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara profesional.

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TAGS   PNM  Permodalan Nasional Madani  umrah  karyawan PNM 
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