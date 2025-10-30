Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PNM Beri Apresiasi Bagi Garda Terdepan Pemberdayaan Masyarakat

Kamis, 30 Oktober 2025 – 12:17 WIB
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan berbagai bentuk penghargaan istimewa bagi para Account Officer (AO) berprestasi. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan berbagai bentuk penghargaan istimewa bagi para Account Officer (AO) berprestasi.

Penghargaan tersebut mulai dari reward perjalanan ke Eropa, beasiswa kuliah sarjana gratis, hingga kesempatan umrah atau wisata religi tanpa biaya sepeser pun.

Berdasarkan data, sekitar 92% AO PNM adalah pemuda berusia 18–25 tahun, didominasi oleh perempuan lulusan SMA/SMK yang setiap harinya mendampingi jutaan perempuan prasejahtera melalui program PNM Mekaar.

Dari pelosok desa hingga sudut perkotaan, mereka hadir bukan hanya sebagai petugas lapangan, melainkan sahabat yang menyalakan harapan dan kemandirian bagi perempuan prasejahtera.

Semangat para AO PNM yang bekerja dengan dedikasi sejalan dengan makna Sumpah Pemuda yakni tekad untuk bersatu, berjuang, dan membangun negeri dengan kemampuan terbaik yang dimiliki.

Melalui langkah ini, PNM tidak hanya menumbuhkan semangat kerja generasi muda, tetapi juga menyalakan api nasionalisme baru: bahwa mengabdi dan memberdayakan masyarakat adalah bentuk nyata cinta terhadap Indonesia.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang humanis dan berkelanjutan.

“AO adalah wajah PNM di lapangan, mereka bukan sekadar karyawan, tapi pejuang pemberdayaan. Karena itu, kami ingin mereka merasa dihargai, didukung, dan terus bertumbuh bukan hanya dalam karier, tetapi juga dalam kehidupan pribadi termasuk pendidikannya,” ujar Arief.

Permodalan Nasional Madani (PNM) juga membuka peluang agar mereka dapat terus berkembang.

