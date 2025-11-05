PNM Beri Pelatihan Bagi Puluhan Penyandang Disabilitas di Jambi

jpnn.com, JAMBI - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas dampak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Melalui kegiatan bertema 'Difabel Berdaya, Ekonomi Tumbuh Bersama', PNM memberikan pelatihan kewirausahaan bagi 27 penyandang disabilitas di Kota Jambi, dengan fokus pada pelatihan pembuatan aneka kue.

Program ini menjadi salah satu wujud nyata dari implementasi nilai perusahaan Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi, sekaligus mendukung Asta Cita poin ke-3 pemerintah, yaitu peningkatan kualitas lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif.

Tak hanya memberikan pelatihan teknis, kegiatan ini juga mencakup strategi pemasaran dan penyusunan rencana usaha, dengan pendampingan langsung dari instruktur berpengalaman.

Sekretaris Perusahaan L. Dodot Patria Ary, menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk menumbuhkan kemandirian dan kepercayaan diri para difabel.

“Penyandang disabilitas memiliki semangat yang luar biasa untuk mandiri. Tantangan terbesar mereka sering kali bukan pada kemampuan, melainkan pada keterbatasan akses dan kesempatan. PNM hadir untuk menjadi jembatan yang membuka jalan menuju kemandirian ekonomi dan keberlanjutan hidup mereka,” ungkap Dodot.

Menurut data Dinas Sosial Kota Jambi, terdapat lebih dari 1.000 penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Angka ini menjadi dorongan bagi PNM untuk menghadirkan program yang tidak hanya berfokus pada nasabah, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas sosial secara lebih luas.