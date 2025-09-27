PNM Beri Reward Kepada Puluhan Karyawan Terbaik Berangkat ke Eropa Hingga Umroh

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan apresiasi tertinggi kepada 28 karyawan terbaik dari seluruh cabangnya di Indonesia, berupa perjalanan Umroh–Turki dan Dubai–Turki selama kurang lebih dua minggu.

Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki mengatakan program ini merupakan bentuk komitmen PNM dalam memberikan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras karyawan yang secara konsisten mengamalkan nilai Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi dalam setiap langkah pemberdayaan perempuan prasejahtera agar naik kelas serta memperkuat kondisi ekonomi keluarga.

Sebagai lembaga keuangan yang berfokus memberdayakan sektor ultra mikro dan selalu mengedepankan kesejahteraan nasabahnya, PNM percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari kontribusi Insan PNM.

Oleh karena itu, PNM menjadikan apresiasi ini bukan sekadar penghargaan simbolis, melainkan juga sebagai pengingat bahwa dedikasi mereka memberikan dampak nyata bagi lebih dari 22,4 juta nasabah di seluruh pelosok Indonesia.

Basuki mengucapkan terima kasih untuk dedikasi serta pengorbanan para karyawan yang telah bekerja keras untuk mendukung 22 juta perempuan prasejahtera untuk naik kelas dan membantu perekonomian keluarga.

Sunar juga berharap untuk para penerima manfaat untuk turut mendoakan PNM agar semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia serta menjadi berkah bagi 75 ribu karyawannya.

“Saya betul-betul berterima kasih dan sangat mengapresiasi bapak dan ibu semuanya karena dengan sepenuh hati membantu 22 juta ibu nasabah untuk terus tumbuh menjadi perempuan yang bermanfaat, tangguh, dan menjadi inspirasi tak hanya bagi keluarga, tetapi juga untuk sekitarnya,” ujar Sunar.

Masnita, karyawan PNM dari Cabang Aceh sangat bersyukur dan tidak menyangka akan mendapat reward ini.