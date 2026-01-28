Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PNM Buka Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Rabu, 28 Januari 2026 – 12:28 WIB
PNM Buka Jalan Bagi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir - JPNN.COM
Setiap Insan PNM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa dampak positif bagi keluarga serta lingkungannya. Foto dok PNM

jpnn.com, PROBOLINGGO - Tika Wulandari menceritakan kisahnya diterima menjadi Account Officer (AO) Mekaar Panarukan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) pada 2019.

Menjalani peran sebagai AO bukan perkara mudah. Namun bagi Tika, pekerjaannya terasa mulia.

Dia memandang setiap nasabah seperti ibunya sendiri, perempuan-perempuan tangguh yang berjuang demi keluarga.

Baca Juga:

Meski sempat mendapat kekhawatiran dari ayahnya karena harus bekerja di lapangan, doa orang tua mengantarkannya pada kesempatan baru.

Tika mengikuti seleksi dan lolos menjadi FAO Bungatan, bekerja di kantor seperti harapan ayahnya.

Dari gaji pertamanya, Tika mampu membeli kendaraan sendiri. Perlahan, dia bisa menabung setiap bulan yang ia berikan kepada ibunya, hingga akhirnya keluarganya mampu membeli sapi.

Baca Juga:

Puncaknya, pada Desember 2022, tabungan tersebut disepakati keluarga untuk membeli sebuah perahu. Sejak saat itu, ayah Tika tak lagi bergantung pada kapal orang lain. Kini, perahu tersebut mampu menghidupi hingga 20 hingga 25 pekerja nelayan.

“Semakin saya memberi, semakin banyak rezeki yang Allah titipkan kembali,” ujar Tika.

Setiap Insan PNM memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, meningkatkan kesejahteraan, dan membawa dampak positif bagi keluarga serta lingkungannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  Permodalan Nasional Madani  PT Permodalan Nasional Madani  PNM Mekaar 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp