PNM Excellence Awards 2026, Satu Langkah Besar Membangun Budaya Kerja Apresiatif 

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan PNM Excellence Award 2026.

Program ini menjadi cara PNM untuk menumbuhkan budaya kerja yang lebih produktif, kolaboratif dan adaptif melalui pengakuan terhadap insan-insan yang telah menunjukkan kontribusi terbaiknya.

Setelah 27 tahun berdiri, dengan lebih dari 70 ribu karyawan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, PNM membutuhkan budaya kerja yang bukan hanya kuat, tetapi juga hidup dalam keseharian.

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Budaya itu tercermin dari insan PNM yang terus belajar, bekerja dengan empati, saling mendukung, melayani nasabah sepenuh hati, serta berani menghadirkan inovasi dan menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.

Dengan tema “The Symphony of Excellence”, PNM ingin menggambarkan bahwa kinerja unggul tidak lahir dari satu orang saja, melainkan dari harmoni peran, kerja sama, dan semangat bersama di seluruh lini perusahaan.

Kegiatan ini juga menjadi penggerak untuk mempercepat lahirnya budaya kerja berbasis kinerja atau performance driven culture.

Melalui ruang ini, praktik baik yang sebelumnya tumbuh di satu unit kerja dapat menjadi inspirasi bagi unit lainnya. Inovasi yang berhasil diterapkan dapat direplikasi, semangat kepemimpinan dapat diselaraskan, dan rasa bangga sebagai insan PNM dapat terus dibangun.

Dengan begitu, transformasi tidak berhenti sebagai arahan, tetapi bergerak menjadi kebiasaan yang hidup dalam cara kerja sehari-hari.