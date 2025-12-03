PNM Hadirkan Website dengan Fitur Ramah Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di momen Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember kembali menegaskan bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi sebagai rumah pemberdayaan yang merangkul semua manusia apa adanya.

Di tengah hiruk pikuk dunia digital yang sering kali tidak ramah bagi penyandang disabilitas, PNM berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang inklusif, salah satunya dengan meluncurkan fitur disability friendly pada website resmi pnm.co.id.

Sebuah langkah kecil namun bermakna untuk memastikan setiap orang, tanpa kecuali, dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan nyaman.

Fitur ini menyediakan berbagai preferensi aksesibilitas seperti profil kebutuhan visual, kognitif, motorik, dan pembelajaran; opsi pembaca layar; mode baca; topeng baca; pengaturan kontras; pembesaran teks; pengaturan saturasi; hingga penyesuaian ukuran huruf, spasi, dan konten.

Dengan pilihan yang dapat disesuaikan, mulai dari dukungan bagi pengguna tunanetra, disleksia, gangguan motorik, hingga mereka yang membutuhkan tampilan kontras tinggi atau navigasi sederhana, PNM berupaya menciptakan pengalaman digital yang ramah, manusiawi, dan memungkinkan setiap pengunjung situs untuk mengakses informasi secara setara sesuai kebutuhan mereka.

Komitmen inklusivitas itu menjadi semakin nyata melalui rangkaian pelatihan yang dijalankan PNM sepanjang tahun. Di berbagai kota seperti Semarang, Makassar, Denpasar, Balikpapan, dll, ratusan penyandang disabilitas diberi ruang untuk belajar, mengasah potensi, dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

Dimulai dari Madani Vokasi Akademi yakni pelatihan barista yang membuka peluang bekerja di coffee shop, pelatihan membuat kue, hingga Program Bahasa Inggris bersama aplikasi BAHASO yang diikuti rautsan siswa-siswi dari YPAC dan SLBN 01 Jakarta menjadi jembatan bagi mereka untuk melihat masa depan dengan lebih cerah.

Data per Desember 2025, tahun ini sebanyak 465 penyandang disabilitas merasakan manfaat program, dengan pendekatan pembelajaran yang inklusif, hangat, dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta.