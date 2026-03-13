Close Banner Apps JPNN.com
PNM & Jurnalis Berbagi Kebahagiaan Ramadan untuk Panti Penyandang Disabilitas

Jumat, 13 Maret 2026 – 11:50 WIB
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menghadirkan momen kebersamaan bersama para jurnalis dan Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Rumah Azaki di Menara PNM, Jakarta. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama para jurnalis berbagi kebahagiaan kepada Panti Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Rumah Azaki di Menara PNM, Jakarta, Rabu (11/3).

Rumah Azaki merupakan rumah pembinaan bagi teman-teman penyandang disabilitas yang menjadi ruang tumbuh, belajar, dan saling menguatkan.

Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi yang hangat antara PNM dan rekan-rekan media dalam berbagi kebersamaan di bulan suci.

Dalam kesempatan tersebut, PNM bersama para jurnalis turut terlibat dalam kegiatan membuat kue lebaran, yang nantinya akan diserahkan kepada penghuni panti.

Proses membuat kue yang dilakukan bersama ini menjadi cara sederhana untuk merayakan Ramadan bersama.

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan Ramadan selalu menjadi momen untuk memperkuat nilai kepedulian dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Di bulan yang penuh berkah ini kami ingin menghadirkan kebersamaan dengan teman-teman di Rumah Azaki. Kami berharap mereka dapat menyambut Hari Raya dengan penuh suka cita. Kue-kue yang dibuat bersama rekan-rekan media hari ini nantinya akan disalurkan kepada penghuni panti sebagai bagian dari kebersamaan dalam menyambut Idulfitri,” ujar Dodot.

Melalui kegiatan ini, PNM berharap kebersamaan yang terjalin dapat menjadi pengingat bahwa Ramadan adalah waktu untuk meningkatkan ibadah, saling menyapa, dan saling menguatkan.

