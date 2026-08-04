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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

PNM Mekaar Perluas Pemberdayaan UMKM Perempuan hingga Tepian Negeri

Selasa, 04 Agustus 2026 – 14:12 WIB
PNM Mekaar Perluas Pemberdayaan UMKM Perempuan hingga Tepian Negeri - JPNN.COM
Program Mekaar PNM terus menjangkau perempuan pelaku usaha ultra mikro di berbagai pelosok negeri. Foto: PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus memperluas akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera (Mekaar).

Program yang dijalankan sejak perusahaan menerima mandat negara pada 1999 itu kini menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil dan kawasan 3T.

PNM menyatakan program Mekaar tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga pendampingan bagi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

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Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Upaya pemberdayaan tersebut terus diperluas bersama Danantara Indonesia sebagai bagian dari komitmen menghadirkan dampak sosial yang lebih luas melalui penguatan sektor usaha ultra mikro di berbagai wilayah Indonesia.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan BUMN tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat.

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"BUMN didorong tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan," ujar Dony.

Direktur Utama PNM, Kindaris, mengatakan keberhasilan program pemberdayaan tidak terlepas dari semangat para nasabah yang terus menjalankan usaha di tengah berbagai keterbatasan.

PNM terus memperluas pemberdayaan perempuan pelaku usaha ultra mikro melalui program Mekaar hingga tepian negeri.

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TAGS   PNM Mekaar  PT PNM  Pemberdayaan UMKM  Pemberdayaan Perempuan 
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