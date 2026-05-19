JPNN.com - Pendidikan

PNM Peduli Apresiasi Pengabdian Guru Honorer SDK Wukur NTT di Tengah Keterbatasan

Selasa, 19 Mei 2026 – 11:08 WIB
PNM Peduli Kuatkan Langkah Guru Honorer SDK Wukur di NTT yang Mengabdi di Tengah Keterbatasan. Foto: PNM

jpnn.com, SIKKA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan apresiasi kepada guru honorer SDK Wukur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Yustina Yuniarti, atas pengabdiannya selama 11 tahun mengajar di daerah terpencil.

Yustina setiap hari menempuh perjalanan sekitar 6 kilometer untuk menuju sekolah tempatnya mengajar.

Dia harus melewati jalan setapak, hutan, dan medan yang cukup berat demi memastikan para siswa tetap mendapatkan pendidikan.

Di SDK Wukur, Yustina bersama tujuh tenaga pendidik lainnya membimbing 34 siswa di tengah keterbatasan sarana dan akses transportasi.

“Banyak orang tidak mau mengajar di sini karena kondisi jalan dan keuangan yang tidak memungkinkan. Namun, kami bertahan karena panggilan hati,” ujar Yustina.

Selama lebih dari satu dekade, Yustina memilih tetap mengabdi sebagai guru honorer meski menghadapi tantangan ekonomi dan kondisi geografis yang tidak mudah.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi tersebut, PNM melalui program PNM Peduli menyalurkan bantuan sosial untuk mendukung Yustina dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.

Bantuan itu diberikan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap para guru yang terus menjaga harapan anak-anak Indonesia di wilayah terpencil.

PNM Peduli memberi dukungan kepada guru honorer SDK Wukur NTT yang mengajar di tengah keterbatasan.

