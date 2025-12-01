Close Banner Apps JPNN.com
PNM Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir & Longsor di Sumatera

Senin, 01 Desember 2025 – 10:49 WIB
Program PNM Peduli memberikan bantuan tanggap darurat, yang mulai disalurkan di beberapa daerah terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Peduli memberikan bantuan tanggap darurat, yang mulai disalurkan di beberapa daerah terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Sebagian keluarga besar PNM berada di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Adapun bantuan mencakup kebutuhan pokok, obat-obatan dan perlengkapan pendukung lainnya bagi warga, nasabah dan karyawan PNM yang terdampak.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menuturkan nilai kemanusiaan dan kepedulian menjadi kompas utama PNM dalam menghadapi situasi ini.

“Ketika musibah datang, kami tidak hanya melihat data dan dampaknya, tetapi juga wajah para ibu nasabah, keluarga, dan masyarakat yang selama ini tumbuh bersama kami. PNM berkomitmen untuk terus hadir, membantu, dan meringankan beban mereka," ujar Dodot.

Dia menambahkan bantuan ini bukan sekadar respons darurat, melainkan langkah bersama untuk memastikan masyarakat terutama perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah PNM mampu kembali bangkit dan memulihkan ekonomi keluarga.

Selain bantuan logistik, PNM juga menggerakkan penggalangan donasi internal yang diikuti oleh Insan PNM di seluruh Indonesia.

“Dana yang terkumpul akan digunakan untuk menambah paket bantuan, khususnya bagi wilayah dengan dampak kerusakan signifikan,” jelasnya.

