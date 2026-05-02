Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

PNM Perluas Akses Pendidikan Melalui Beasiswa hingga Ruang Pintar di Pelosok Negeri

Sabtu, 02 Mei 2026 – 20:01 WIB
PNM menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajar alternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi keluarga prasejahtera.

Hingga Mei 2026, PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. 

Tidak hanya itu, PNM juga menghadirkan program Ruang Pintar sebagai sarana belajar alternatif bagi anak-anak nasabah dan masyarakat sekitar.

Program ini menyasar anak usia sekolah dasar hingga menengah, dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan inklusif. Hingga saat ini, sebanyak 160 Ruang Pintar telah hadir di berbagai wilayah Indonesia, menjangkau 6.017 peserta didik.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan.

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadirkan pendidikan yang merata. 

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menyampaikan akses terhadap pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak dari keluarga prasejahtera yang menjadi bagian dari ekosistem PNM.

“Kami percaya pendidikan adalah jalan penting untuk membuka peluang dan masa depan yang lebih baik. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak nasabah tidak hanya tumbuh dalam lingkungan yang berdaya secara ekonomi, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas,” ujar Dodot.

PNM telah menyalurkan beasiswa pendidikan kepada lebih dari 4.058 anak nasabah, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi untuk memutus rantai kemiskinan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  beasiswa  pendidikan 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp