JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PNM Raih Penghargaan Internasional di Ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025

Minggu, 05 Oktober 2025 – 14:42 WIB
PNM Raih Penghargaan Internasional di Ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025 - JPNN.COM
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan internasional dalam ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Agustus 2025. Foto dok PNM

jpnn.com, MALAYSIA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan internasional dalam ajang The Asset Triple A Islamic Finance Awards 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Agustus 2025.

Penghargaan tersebut diberikan untuk PNM dengan kategori Best Microfinance Sukuk.

PNM sebelumnya juga telah memperoleh penghargaan serupa dari The Asset pada 2022 dan 2024.

Penghargaan ini menjadi bukti keberlanjutan kinerja PNM dalam menghadirkan pembiayaan berbasis syariah yang relevan dan bermanfaat bagi pengusaha ultra mikro, terutama perempuan prasejahtera yang menjadi fokus utama program pemberdayaan PNM.

Sebagai lembaga yang berkomitmen pada perluasan akses permodalan, PNM saat ini memiliki 4.656 jaringan layanan yang terdiri dari 58 cabang, 3.977 kantor unit Mekaar, serta 621 kantor unit ULaMM.

Jaringan PNM tersebar di 36 provinsi, 452 kabupaten/kota, dan 6.165 kecamatan di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan permodalan dan pendampingan usaha.

Hingga Agustus 2025, PNM telah melayani 22,5 juta nasabah dengan 74% portofolio pembiayaan berbasis syariah.

Pencapaian ini mencerminkan kesungguhan PNM dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah sekaligus mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dari tingkat akar rumput.

