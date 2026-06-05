PNM Tanam 27.000 Pohon untuk Dukung Penghijauan dan Penanganan Perubahan Iklim

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menanam 27.000 pohon di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mendukung penghijauan dan pelestarian lingkungan.

Program tersebut dilaksanakan melalui PNM Peduli dengan melibatkan 58 cabang PNM di seluruh Indonesia. Setiap cabang menanam sedikitnya 500 bibit pohon di wilayah masing-masing.

Kegiatan penanaman pohon ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 13 tentang penanganan perubahan iklim dan poin 15 mengenai perlindungan ekosistem daratan.

Melalui program tersebut, PNM berupaya menghadirkan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penanaman pohon juga menjadi kelanjutan dari berbagai program sosial dan lingkungan yang telah dijalankan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, melalui program RE3 FOR-E, PNM berhasil mengumpulkan sekitar 20 ton pakaian layak pakai dari karyawan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, perusahaan turut menyalurkan buku bacaan guna mendukung peningkatan akses literasi di berbagai daerah.

PNM juga menjalankan program PNM Mengajar yang telah menjangkau 58 sekolah menengah kejuruan (SMK) dari Sabang hingga Merauke sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia.